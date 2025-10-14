José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, vê a qualificação para o Mundial 2026 como uma «nova independência» e um país com «fibra, audácia e capacidade para competir e ganhar».

«Mais um grande momento para a nação global cabo-verdiana. Um povo que confia em si mesmo, que é resistente e fértil em esperança. Trata-se, simbolicamente, de uma nova independência. Pois provamos que, nestes 50 anos, lançamos as bases e crescemos, em todos os domínios da vida económica e social. De um país improvável em 1975, hoje, revelamos, mais uma vez, que já somos um país de possibilidades. Se podemos ir ao Mundial, podemos também ganhar em outras esferas e mostrar ao mundo que somos um povo de alma grande», começou por escrever no Facebook.

«Os cabo-verdianos, juntos e unidos, nas ilhas e na diáspora, apoiaram entusiasticamente os tubarões azuis. Vieram compatriotas de vários países do mundo para assistir ao jogo no Estádio Nacional. Nas ruas, vales e cutelos do globo, aplaudimos os gigantes tubarões azuis. Ficou evidente que quando estamos unidos podemos vencer todos os obstáculos», acrescentou.

De relembrar que Cabo Verde venceu esta segunda-feira a seleção de Essuatíni, por 3-0, e garantiu a passagem direta à fase final do Mundial 2026.