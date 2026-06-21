Numa semana, a vida de Vozinha entrou numa daquelas tômbolas onde se agitam as bolas do totoloto e, depois de dar muitas voltas, saiu o jackpot. O guarda-redes de Cabo Verde há dez meses defendia a baliza do Desp. Chaves, da II Liga, e provavelmente tinha dificuldades em imaginar Cabo Verde num Mundial.

Hoje, é uma das figuras maiores do Mundial 2026. O salto é de gigante, a montra é a maior do planeta e a vida do guarda-redes cabo-verdiano virou do avesso.

«É de loucos, é de loucos», atira Delmiro, o irmão mais novo de Vozinha.

«Acho que sempre sonhámos com um momento assim. Independentemente de estar no fim da carreira, ele está a viver o sonho de toda a vida, na maior montra do futebol mundial. E isso é o mais importante. Eu acho que ele vai terminar a carreira internacional agora, mas independentemente disso, isto está a acontecer e isto é melhor da vida. Mesmo que depois acabe a carreira internacional, teve a este momento alto e isso vai ficar marcado sempre.»

A conversa com Delmiro, defesa do APEA FC, do Chipre, aconteceu numa enorme festa cabo-verdiana, que aconteceu num parque de Fort Loderlade. Ali a meio caminho entre Palm Beach e Miami. Uma festa espetacular, com música, cachupa e muita dança.

«É um momento que estamos só a viver, estás a ver? Só a viver. Temos de aproveitar. Não temos mais nada que fazer. Vou sempre dizer isso: Cabo Verde está a viver o momento, o meu irmão está a viver o momento, e esta é a melhor parte do mundo. Por isso é só aproveitar.»

Aos 40 anos, o fim da linha para Vozinha aproxima-se.

«Eu acho que ele vai terminar a carreira internacional agora», atira Delmiro, antes de se questionado se este Mundial podia ser o fim perfeito também para a carreira de jogador.

«Não, não, nada disso. Com o físico que tem, acho que vai jogar para aí até aos 50 anos.»

«Para mim, o que eu acho: Deus nos dorme»

Delmiro está também ele nas nuvens. Percebe-se na felicidade, na forma como fala, como interage com a comunidade cabo-verdiana.

A meio da festa, por exemplo, começou a chover. Torrencialmente. Parou e voltou a chover. Parou novamente... e voltou a chover novamente. Mas ninguém arredou pé, pelo contrário, a festa estava cada vez maior, cada vez com mais gente. Feliz por estar toda junta.

«É algo extraordinário para o povo, para o cabo-verdiano. Tipo, antes perguntavam: és de onde? Eu sou do Cabo Verde. E eles ficavam: o que é isso? Onde fica? Mas agora Cabo Verde está nas bocas do mundo, e se calhar no futuro toda a gente vai querer ir para o Cabo Verde, conhecer o Cabo Verde. Isto é bom para o Cabo Verde, não só para a economia, tipo para o turismo, mas para tudo. É uma porta que se abre.»

Delmiro tem dificuldades em encontrar palavras certas para descrever o turbilhão dos últimos dias. Diz que é de loucos, completamente de loucos.

O mediatismo explodiu. O Instagram de Vozinha disparou para os dois milhões de seguidores. Uma insanidade que deixaria qualquer um doente. Qualquer um, menos ele.

«Ele não está nada agitado. O meu irmão é um gajo tranquilo, muito calmo. Concentra-se no futebol, no que tem de fazer, e o resultado vem depois. Este mediatismo todo não o desconcentra. É da natureza dele: muito confiante, muito maduro, muito focado.»

Mas você ainda consegue falar com ele por Instagram?, pergunta-se. Delmiro atira uma gargalhada. Aliás, a conversa é toda ela num tom descontraído, com muitas gargalhadas.

«Não, não, não, eu falo com ele sempre por WhatsApp. Não temos esse hábito de falar pelo Instagram. Mas se tivéssemos, não sei, acho que ia ser difícil», sorri.

«Se já alguém pensou em como rentabilizar tantos seguidores? Acho que não. Ahahahah. Isto é coisa de loucos, é coisa de loucos. Como já disse, nunca esperava, nunca esperávamos isto. Para mim, o que eu acho é que Deus nos dorme.»

«Abraço do meu irmão à minha mãe? Ainda nem eu a consegui abraçar...»

Mais do que uma vitória pessoal, o sucesso de Vozinha é o triunfo de um país. Cabo Verde vive nas nuvens e a confiança da seleção está nos píncaros.

Mas para já, há um Mundial para jogar. E sonhar não paga imposto. O que se segue? O Uruguai. E o irmão de Vozinha não tem dúvidas, desenhando um cenário perfeito que arranca uma gargalhada final.

«Eu acho que vamos ganhar e passar em primeiro lugar. Ganhamos ao Uruguai, depois ganhamos à Arábia Saudita, a Espanha empata e Cabo Verde fica em primeiro. Top! Ahahah.»

No meio de tanta euforia, falta o momento mais aguardado: o abraço à mãe. Vozinha disse no final do jogo com a Espanha que para a felicidade ser completa só faltava ter a mãe ali ao lado dele, para lhe dar um abraço. A progenitora, ao contrário do resto da família, não tinha viajado por dificuldades em conseguir o visto. Entretanto já chegou ao Estados Unidos.

E esse abraço, já aconteceu?

«Ainda não aconteceu. Nem eu consegui ver ainda a minha mãe, vê lá. Mas agora vamos estar todos juntos e quando acontecer, vamos começar todos a chorar. Vai ser muita emoção.»

Para finalizar a conversa, o Maisfutebol tentou meter uma cunha. É quando perguntei ao meu filho o que ele queria de prenda dos Estados Unidos, ele respondeu a camisola do Vozinha.

«Ui, isso é difícil. Toda a gente quer a camisola do meu irmão, mas está esgotada. Nem eu ainda consegui arranjar uma dele deste Mundial, vê lá...»

Infelizmente para mim, as notícias não são animadoras. Já para Cabo Verde, não podiam ser melhores: eles vão continuar por aí, pelas ruas da Florida, a fazer o que fazem melhor do que ninguém: aproveitar a vida, e em particular este momento.

«Não temos mais nada que fazer.»