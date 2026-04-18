«A nossa hora chegou»: aí está o hino de Cabo Verde para a estreia num Mundial
Música percorre vários ritmos e tradições da dez ilhas
Música percorre vários ritmos e tradições da dez ilhas
Cabo Verde lançou o hino oficial para a estreia num Campeonato do Mundo. Chama-se «Nôs óra dja txiga», que significa «A nossa hora chegou», é interpretado por vários artistas e percorre vários ritmos musicais, do funaná ao talaia baixo, da mandinga ao hip hop.
O hino foi divulgado pela Federação Cabo-Verdiana e pretende ser uma exaltação à força de Cabo Verde e à alegria de estar num palco como o Mundial 2026, a mostrar-se a milhões de pessoas em todo o mundo.
No refrão pode ouvir-se «Força tubaroes azuis / Mostrem a vossa força ao mundo inteiro / Lutem, lutem tubarões /
Força Seleção, a nossa hora chegou». Já o videoclip percorre várias tradições e estilos culturais das dez ilhas.
A letra (em crioulo):
Nôs Óra dja txiga,
Kabu Verdi sta na festa
Nu labanta nôs Bandera,
É nôs ki ta manda,
Cabo Verde na boca mundo,
Nu grita, pa ninguen tadjanu
Uai uai, uai uai, uai uai, uai uai,uai uai,
Nôs téra, nos povu, 10 ilha na alma, diáspora na corason
Na kanpu, nu djuga ku koraji, stória ki sta dentu nôs.
Refrão:
Luta, Tubaron Azul,
Mostra bu forsa pa mundu interu,
Luta Luta Tubaron,
Forsa seleson, nôs óra dja txiga!
Uelelele lelelelelele Olé olé olé
Ariaaa
Dez ilha spaiod na mei d’Atlántiku
Kabu Verdi, bô é Giganti
Tubaron azul é nôs guardion, nô ta luta ku tudu nôs paixon
Nôs gentis, nôs povu lá na bankada, nu fazi mundu grita
Ku gara i speransa, nu ben mostrâ
Mundu nôs union.
Refrão:
Luta, Tubaron Azul,
Mostra bu forsa pa mundu interu,
Luta Luta Tubaron,
Forsa seleson, nôs óra dja txiga!
Ka ta importa ilha, ka ta importa zona, kond bola ta roda, nôs tudu é un só
Ryan ó Stopira, Jamiro ó Vozinha, ka ten favorit na nôs Seleçon
Pode ser ti Bubista, na marka kes gol, hun, basta nôs sai vensedor
Kabu Verdi é pikin, é só quinhentos mil, má dipôs di apitu, nôs é 11 kontra 11
Ya, dipôs di apitu, nu invoka kel spiritu di líder ki tiv na nôs independénsia.
Pa riba di ekipas, ku irreverénsia, ku tátika, téknika i inteligénsia.
Da sangi na kampu, inspira más nóvu, luta pa traze alegria pa povu.
Nô txiga li já é txeu, má limit éne séu, nô ta bai mas ainda, nta kreditâ na nôs.
Refrão:
Luta, Tubaron Azul,
Mostra bu forsa pa mundu interu,
Luta Luta Tubaron,
Forsa seleson, nôs óra dja txiga!
Kabu Verde, bô é nôs orgulhu, nu sta na boka mundu, undi nu bai,
Nu ta leba bu forsa i koragi, dentu campu nu ta djuga pa nu ganha.
Refrão:
Luta, Tubaron Azul,
Mostra bu forsa pa mundu interu,
Luta Luta Tubaron,
Forsa seleson, nôs óra dja txiga!