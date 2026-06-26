Bubista, selecionador de Cabo Verde, definiu a qualificação para a fase a eliminar do Mundial 2026 como o «grande objetivo» dos tubarões azuis, mas perspetiva um duelo difícil com a Arábia Saudita no jogo da terceira jornada do Grupo H que tem início marcado para a 01h00 de sábado, hora de Lisboa.

«Não há jogos fáceis no Mundial, obviamente que será um jogo difícil, mas será difícil para as duas equipas, portanto temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que é o nosso espírito de equipa, e demonstrar valentia de querer fazer um bom jogo e procurar obviamente a vitória», destacou o selecionador na antevisão do decisivo jogo.

Depois dos sensacionais empates diante da Espanha (0-0) e do Uruguai (2-2), dois antigos campeões do Mundo, Cabo Verde mantêm vivo o sonho da passagem à fase a eliminar. «A Arábia Saudita é uma seleção com experiência, bastante organizada, em termos de transições bastante perigosa, vai trazer-nos dificuldades, mas obviamente confiamos na nossa organização e no nosso modelo, sabemos que é difícil, mas queremos mostrar o nosso valor e fazer um bom jogo. Queremos ver mais de nós do que do adversário», destacou.

Assumindo o risco de estar a ser «pretensioso», Bubista revelou uma profecia. «Sempre disse aos meus amigos mais próximos que ia chegar à terceira jornada com possibilidades de nos qualificarmos, e aqui estamos», atirou.

Para Bubista, uma passagem à fase a eliminar, que pode ser selada com um triunfo ou mesmo com um empate, ultrapassa as questões meramente desportivas e pode vir a ser um exemplo para as nações mais pobres.

«Esperamos que a nossa presença sendo um país pequeno e pobre possa ser uma referência para outros países pobres. Temos uma nação que tem esperança na nossa qualificação, por isso temos acreditado, sonhado e trabalhado em cima desse sonho, sem nunca perder o foco. Se nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e estar aqui, qualquer país no mundo consegue, com foco e resiliência, ultrapassar as dificuldades».

Cabo Verde pode mesmo vir a ser o primeiro estreante em fases finais a apurar-se para a fase a eliminar, uma vez que o Curaçau e a Jordânia já estão eliminados e o Uzbequistão, ainda com um jogo por disputar, tem zero pontos.

No outro encontro do Grupo H, a campeã europeia Espanha defronta o vice-campeão sul-americano Uruguai, num embate entre duas formações obrigadas a pontuar - uma derrota pode colocar os espanhóis na rota da Argentina e os uruguaios de volta a casa.

Classificação do Grupo H: Espanha, 4 pontos; Uruguai e Cabo Verde, 2; Arábia Saudita, 1.