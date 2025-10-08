Cabo Verde adiou esta quarta-feira o sonho de apuramento para o Mundial 2026, ao empatar no terreno da seleção libanesa, mas já garantiu matematicamente o apuramento para o play-off.

De qualquer das formas, a seleção de Pedro Leitão Brito quer o apuramento direto e continua a um triunfo de carimbar esse passaporte para a América.

Esta quarta-feira, na Líbia, esteve sempre a perder, chegou a estar em desvantagem por 1-3 e já não foi a tempo de virar o resultado. Mas esteve perto. Muito, muito perto. Só dois milagres salvaram a Líbia já nos descontos do jogo.

Ora como os Camarões venceram na Mauritânia por 2-0, continua a ser tudo possível neste grupo. Cabo Verde, contudo, mantém o primeiro lugar, com dois pontos de vantagem sobre os Camarões.

Por isso, e para estar no Mundial 2026, Cabo Verde tem de na próxima segunda-feira, em casa, frente à frágil seleção de Essuatíni (última classificada do grupo, com três pontos em nove jogos).

Cabo Verde partiu de trás e foi sempre a recuperar terreno

A Líbia entrou no jogo praticamente a vencer, graças a um autogolo de Roberto Lopes, no primeiro minuto de jogo, mas Telmo Arcanjo empatou o encontro, aos 29 minutos, após assistência de Heriberto Tavares.

No final da primeira parte, aos 42 minutos, a Líbia voltou a ficar em vantagem, após Ezoo El Mariamy ter feito o 2-1, resultado com que as equipas foram para o intervalo.

Na segunda parte, a Líbia aumentou a vantagem no marcador, graças ao tento de Al Shalwi, aos 58 minutos. Contudo, a seleção cabo-verdiana reagiu e marcou aos 76m e 82m, por intermédio de Sidny Cabral, jogador do Estrela, e Willy Semedo, respetivamente. Dessa forma, o marcador registava uma igualdade a três golos para os últimos minutos do encontro.