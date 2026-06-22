Enquanto a Escócia pinta Boston de azul – a cidade dos Celtics de Neemias Queta – o português visitou Miami e vestiu-se de azul para apoiar Cabo Verde. A desfrutar de algumas semanas de férias, o poste de 26 anos não passou despercebido nos camarotes e publicou vídeos dos festejos nas redes sociais.

Nascido em Lisboa e formado entre Barreirense e Benfica, Neemias Queta tem ascendência guineense, país historicamente próximo de Cabo Verde – de tal forma que tiveram bandeiras semelhantes.

A Espanha lidera o Grupo H, com quatro pontos, dois sobre Cabo Verde e Uruguai. Na terceira e última jornada, na madrugada de sábado (01h), a Espanha mede forças com o Uruguai em Guadalajara, no México. Em simultâneo, Arábia Saudita e Cabo Verde jogam em Houston (EUA).