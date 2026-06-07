Stopira mostrou-se confiante de que a seleção de Cabo Verde pode conquistar «algo grande» naquela que será a estreia cabo-verdiana num Campeonato do Mundo de futebol.

«A ambição é trabalhar e preparar o início do Mundial para fazer o melhor possível. Sei que podemos conquistar algo grande no Mundial», assegurou o capitão do Torreense, em declarações à Lusa.

Aos 38 anos, Stopira - que recentemente protagonizou o golo mais importante da história do Torreense, da II Liga portuguesa de futebol, que assegurou a conquista da Taça de Portugal - é um dos jogadores que integra a convocatória do selecionador Bubista para a primeira participação de sempre dos cabo-verdianos num Mundial de futebol.

A competição vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e no Canadá, sendo que Cabo Verde está inserido no Grupo H da competição, no qual defrontará as congéneres de Espanha (15 de junho), Uruguai (21 de junho) e Arábia Saudita (26 de junho).

«Tenho a certeza de que vamos dignificar e honrar o nosso país com o maior orgulho possível pelo nosso povo», garantiu também o experiente defesa.

Já quando questionado sobre a Seleção portuguesa, Stopira desejou sorte a Portugal e… marcou encontro.

«Desejo toda a sorte para Portugal, é uma seleção com que simpatizo muito porque temos muita ligação e tenho lá conhecidos. Desejo sorte e que façam um bom Mundial. Espero que nos possamos encontrar nas fases finais», disse.

Cabo Verde garantiu, em 13 de outubro de 2025, a qualificação direta para a principal competição de seleções do mundo depois de conquistar o Grupo D da fase de qualificação africana.