Herói no histórico empate de Cabo Verde frente à poderosa Espanha (0-0), na estreia dos Tubarões Azuis na fase final de um Mundial, Vozinha confessou, na flash interview da LiveModeTV, que viveu um sonho esta segunda-feira, em Atlanta:

Momento histórico para Cabo Verde

«Trabalhámos muito para este momento, para realizarmos este sonho. O esforço é de todos os jogadores, estamos muito felizes. Sabíamos que não ia ser fácil, porque a Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos daqui com um empate, estamos satisfeitos com isso. Agora é continuar a trabalhar.»

Segurança na baliza

«Sonhei toda a minha vida com este momento. Trabalhei toda a minha vida para estar nestes palcos, hoje consegui-o. Ajudei a equipa com a minha experiência e estou muito feliz por isso.»

Ouvir os adeptos a gritar o seu nome

«É gratificante, estou muito feliz. Obrigado aos que estiveram aqui no estádio a todos os cabo-verdianos.»

Seguidores nas redes sociais

«Quantos seguidores tinha antes do Mundial? Para aí uns 40 mil… Agora, disseram-me que tenho meio milhão. Espero que o meu Instagram não fique bloqueado (risos). (Depois de ver que tem 1,4 milhões de seguidores) Isso é louco. Os brasileiros tiveram sempre muito carinho por nós, sentimos isso durante a qualificação para o Campeonato do Mundo. Agora que chegamos aqui, ao maior palco do mundo, temos sentido esse apoio dos brasileiros. Só temos de agradecer.»