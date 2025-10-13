Pedro Brito – no mundo do futebol conhecido por Bubista – preparava-se para falar aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia, quando foi surpreendido pelos próprios jogadores, que deram “banho” ao selecionador.

Aconteceu no rescaldo à vitória sobre Essuatíni (3-0), na última jornada da qualificação africana para o Mundial 2026 e que culminou no apuramento inédito de Cabo Verde. O selecionador de 55 anos atingiu o feito ao quinto ano no cargo.

E a festa prosseguiu no autocarro.

A vitória nesta segunda-feira juntou Cabo Verde a Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos no lote de seleções africanas apuradas para o Mundial 2026. Ou seja, estão reunidas 22 nações para a prova do próximo verão, a disputar entre Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde terminou no topo do Grupo D, com 23 pontos, mais quatro do que os Camarões, que vão disputar o play-off de novembro. Essa fase vai decidir o representante africano no play-off intercontinental de março.

Entretanto, o presidente da FPF deu os parabéns aos “Tubarões Azuis”.

«Felicito a seleção cabo-verdiana, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, na pessoa do presidente Mário Semedo, e todo o povo de Cabo Verde por um apuramento histórico, mas muito merecido», escreveu Pedro Proença.