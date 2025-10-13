No rescaldo à vitória sobre Essuatíni (3-0), na última jornada da qualificação africana para o Mundial 2026 – e que culminou no apuramento inédito de Cabo Verde – Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, abriu o coração.

«Não tenho palavras, é um momento gratificante. Esta vitória é de todos os combatentes que lutaram pela nossa liberdade, esta felicidade é de todos. O ambiente foi espetacular, todos lutaram e a vitória tinha de ser assim para o povo sentir alegria. O Mundial vem depois», referiu o treinador de 55 anos, no cargo desde 2020.

A vitória nesta segunda-feira juntou Cabo Verde a Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos no lote de seleções africanas apuradas para o Mundial 2026. Ou seja, estão reunidas 22 nações para a prova do próximo verão, a disputar entre Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde terminou no topo do Grupo D, com 23 pontos, mais quatro do que os Camarões, que vão disputar o play-off de novembro. Essa fase vai decidir o representante africano no play-off intercontinental de março.