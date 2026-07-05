Depois do Mundial 2026 que Cabo Verde fez, Jovane Cabral não está propriamente preocupado com o futuro. O jogador que terminou contrato com o Estrela da Amadora diz que agora quer ir de férias, mas vai manter sempre o telemóvel ligado.

«Acabei o meu contrato,o futuro não sei... Agora é ir de férias, descansar bem desta época tão longa e esperar o que vai aparecer», diz

«Espero que as portas estejam abertas. Há muito talento em Cabo Verde e espero que os clubes tenham estado atento aos nós fizemos. Têm tudo a ganhar com o talento que há no país. Da minha parte, Portugal ou estrangeiro, não tenho preferência. Estou disponível para ouvir todas as propostas.»

Jovane falava com a serenidade possível de quem ainda tentava digerir o que tinha acabado de viver: uma seleção de um arquipélago de meio milhão de pessoas levou a Argentina ao limite do sofrimento.

«Na verdade, ainda está aqui dentro um sentimento amargo. Todos nós queríamos ganhar o jogo, mas não foi possível. Agora é dar parabéns à Argentina e seguir em frente.Acho que temos uma equipa muito jovem e que sonha muito alto. Se Deus quiser, vamos estar aqui no próximo Mundial.»

A verdade é que nenhum sentimento amargo pode apagar o que ficou para a história. Cabo Verde não veio ao Mundial para sobreviver. Veio para jogar. E jogou.

«O balanço que fica do Mundial é de orgulho. Muito orgulhoso de representar o meu país na mais alta competição do mundo. Tentámos representar da melhor forma o país e acho que conseguimos», atira, seguindo para o mais importante.

«O povo cabo-verdiano está muito orgulhoso de nós.»