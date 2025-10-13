A qualificação inédita de Cabo Verde para um Mundial soltou uma onda de euforia no universo lusófono, não somente na capital Praia, onde os comandados de Bubista venceram Essuatíni por 3-0, na 10.ª e última jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Na tarde desta segunda-feira, o Maisfutebol mergulhou nas emoções – por vezes díspares – vividas em Alfornelos, na Amadora. Como comprovam os vídeos associados, os golos na segunda parte descartaram a ansiedade, instalando a euforia e comoção. Miúdos e graúdos vestidos a rigor, lágrimas e abraços, e muitos cachecóis no ar. Além dos inevitáveis telemóveis a gravar, havia brindes com cerveja e chamadas para Cabo Verde, para abraçar ente queridos e amigos à distância.

A alegria era tal que até os comerciantes se juntaram às cantorias numa esplanada, uma vez que o salão do café estava a abarrotar. As ruas pintaram-se de azul, branco e vermelho, com carros a apitar, numa noite que promete ser longa. Esta é uma data inesquecível para a nação que extravasa fronteiras e entoa o “Canto da Liberdade” antes de cada jogo.

Entretanto, em Praia, o Estádio Nacional encheu em poucas horas e contou com a presença da polícia e elementos de segurança privada. O relvado não foi invadido, com a festa a ser rija nas bancadas.

A vitória nesta segunda-feira juntou Cabo Verde a Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos no lote de seleções africanas apuradas para o Mundial 2026. Ou seja, estão reunidas 22 nações para a prova do próximo verão, a disputar entre Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde terminou no topo do Grupo D, com 23 pontos, mais quatro do que os Camarões, que vão disputar o play-off de novembro. Essa fase vai decidir o representante africano no play-off intercontinental de março.