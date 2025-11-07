Cabo Verde lançou a primeira convocatória após a histórica qualificação para o Mundial de 2026. Como é habitual, muitos atletas que atuam em Portugal constam na lista de Bubista, desta feita seis.

Os «tubarões azuis» vão participar no Al Ain Internacional Cup, um torneio que vai decorrer no Dubai e vai contar também com as participações das seleções do Irão, Egito e Uzbequistão.

Vozinha (Desp. Chaves), Telmo Arcanjo (V. Guimarães), Stopira (Torreense), Lopes Cabral (Estrela da Amadora), David Moreira (Sporting) e Dailon Livramento (Casa Pia) são os seis nomes «portugueses» que vão representar a seleção africana no torneio que decorre em novembro.

Destaque ainda para Bruno Varela, ex-Benfica e V. Guimarães, que também está entre os convocados.

Cabo Verde faz a estreia na Al Ain Internacional no dia 13 de novembro, diante do Irão. O vencedor do jogo disputará a final, no dia 18 de novembro, frente ao vencedor do Egito-Uzbequistão.