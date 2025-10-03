Cabo Verde, que está a uma vitória de fazer história, anunciou esta sexta-feira os eleitos para as duas últimas jornadas da Qualificação para o Mundial de 2026. Entre os escolhidos, seis nomes atuam em Portugal.

Vozinha (Desportivo de Chaves), Ianique Tavares (Torrense), Sidny Cabral (Estrela da Amadora), Jair Semedo (Farense), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães) e Dailon Livramento (Casa Pia) são os que representam as ligas portuguesas na seleção africana.

Bruno Varela, ex-V. Guimarães, está também entre os convocados. Entre as baixas, Jovane Cabral, do Estrela da Amadora, esteve lesionado e por isso não consta na convocatória.

Cabo Verde lidera o Grupo D zona africana de qualificação, com 19 pontos, mais quatro do que os Camarões, segundos classificados. Uma vitória chega para a qualificação inédita para o Mundial. No entanto, um empate pode também servir, caso os Camarões não vençam.

Nas duas últimas jornadas, os «tubarões azuis» visitam a Líbia na quarta-feira, no dia 8 de outubro, e recebem a Essuatíni, no dia 13 de outubro.