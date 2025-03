Marco Pinto negou ter agredido o árbitro Ricardo Ferreira, durante o jogo entre Caçadores das Taipas e Arões, no domingo, referente à Série B da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga (AF).

Esta segunda-feira, no Facebook, o guarda-redes de 37 anos admitiu, em todo o caso, a intenção de «intimidar» o árbitro.

«Como está bem explícito no vídeo que circula, é nítido que não existiu qualquer tipo de agressão ao suposto árbitro. Com algum tipo de receio da parte do árbitro, resolveu começar a correr em direção ao balneário e dar por terminada a partida. (…) Tentativa de agressão não é agressão e eu, Marco Pinto, não agredi esse senhor.»

«Foi um ato irrefletido de cabeça muito quente», escreveu.

O antigo internacional sub-19 e sub-20 por Portugal acusou o árbitro Ricardo Ferreira de realizar uma «péssima atuação» e de ter «a lição bem estudada» para prejudicar a sua equipa, que «luta pela subida de divisão».

Formado no Sporting e Belenenses, Marco Pinto vincou o próprio profissionalismo e a entrega pelo Caçadores das Taipas, emblema que o suspendeu.

O clube de Guimarães pediu desculpa a Ricardo Ferreira e à restante equipa de arbitragem, e ao Arões. O Conselho de Arbitragem da AF Braga manifestou o «mais profundo repúdio».

Já o Núcleo de Árbitros de Futebol do Cávado, de que Ricardo Ferreira é associado, anunciou o boicote aos jogos da AF Braga até à adoção de medidas como policiamento obrigatório em partidas de seniores e juniores.