Os alarmes no Mestalla não se silenciam. O Valência até saiu dos lugares de descida da liga espanhola, mas empate desta segunda-feira com o Cádiz (1-1), continua a preocupar os adeptos do histórico clube espanhol.

Sem o castigado Gonçalo Guedes, mas com Thierry Correia titular na lateral-direita, a equipa che necessitava de um triunfo para sair dos últimos lugares da classificação, mas o melhor que conseguiu foi resgatar um ponto.

Um golo de Lozano, aos 59 minutos, colocava os andaluzes na frente. A formação de Javi Gracia conseguiu empatar, com Gaya a cruzar e Maximiliano Gomez a fazer o 1-1 de cabeça.

O Valência deixa o antepenúltimo lugar para o Elche, mas tem tantos pontos como o rival e mais dois jogos.