Sadio Mané foi distinguido esta quinta-feira como o melhor jogador do ano em África.

O extremo do Bayern Munique concorria ao prémio com o egípcio Mo Salah, do Liverpool, e o compatriota Edouard Mendy, do Chelsea.

Mané, refira-se, liderou o Senegal à conquista da CAN, em fevereiro.

Nos treinadores, Aliou Cissé, o selecionador senegalês, também foi distinguido. Carlos Queiroz, antigo treinador da seleção do Egito, também concorria ao prémio.

No futebol feminino, a nigeriana Asisat Oshoala foi eleita a melhor jogadora, ao passo que Desiree Ellis, selecionadora sul-africana, foi distinguida como melhor treinadora.