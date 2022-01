O Cagliari perdeu uma excelente oportunidade para sair da zona de despromoção da tabela classificativa da Serie A. Em encontro referente à 23.ª jornada do campeonato italiano, a equipa da Sardenha empatou com a Fiorentina (1-1).



João Pedro Galvão colocou os locais a vencer logo após o intervalo (47m), mas não conseguiu fazer o bis na conversão de um castigo máximo (68m).



Odriozola foi expulso no lance da grande penalidade, mas o Cagliari não aproveitou a superioridade numérica e acabou por permitir o empate da Fiorentina pouco depois. Sottil fez o 1-1 ao minuto 75.



Com este resultado, a formação da ilha da Sardenha fica na 18.ª posição, a um ponto do Veneza de Nani, enquanto a Fiorentina tem o sexto lugar em risco.