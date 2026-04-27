O central Zé Pedro – ex-FC Porto – foi totalista no triunfo caseiro do Cagliari sobre a Atalanta (3-2). Em encontro da 34.ª jornada do campeonato, nesta segunda-feira, o avançado Mendy adiantou os anfitriões com golos ao primeiro e oitavo minuto. Na resposta, ainda na primeira parte, a Atalanta empatou pelo avançado Scamacca, que faturou aos 40 e 45 minutos.

Entrado ao intervalo para o lugar de Mendy, o avançado Borrelli apenas precisou de dois minutos para aplicar o 3-2.

Ao retomar o trilho das vitórias, o Cagliari reforçou o 16.º lugar, com 36 pontos, oito sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Bolonha (8.º), no domingo.

Por sua vez, a Atalanta atrasou-se na corrida pela Europa, continuando no sétimo lugar, com 54 pontos, a sete da Roma. No sábado há receção ao Génova (14.º).