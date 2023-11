Moisés Caicedo custou 116 milhões ao Chelsea no verão, mas a verdade é que a carreira do médio equatoriano podia ser completamente diferente.

Em 2021, o Brighton pagou cerca de 28 milhões ao Independiente, do Equador, pelo jogador de 22 anos e em entrevista ao site dos «blues», Caicedo admitiu que a mudança para Inglaterra não foi nada fácil.

«Foi muito duro para mim, porque eu vim sozinho, sem a minha família. Não sabia inglês, era um fuso horário diferente, outro tipo de comida… O tempo era muito diferente. Eu cheguei na altura em que o Covid estava intenso, e antes de poder sair às ruas de Inglaterra, tinha de ficar 10 dias no hotel. Eu não conheci os meus colegas de equipa. Chorei todos os dias naquele hotel. Liguei aos meus pais e disse-lhes que queria voltar ao Equador, porque era tudo tão diferente e não queria estar ali.»

O médio foi convencido pelos pais a ficar no Brighton e no último mercado tornou-se mesmo no quinto jogador mais caro da história da Premier League.

«Agora, estou aqui no Chelsea, a aproveitar todos os jogos. É muito bom estar aqui e fazer parte deste grande clube. O meu sonho é ganhar algo com este clube, esta época. Estou a ganhar confiança em todos os jogos, porque jogar em Stamford Bridge é espetacular e os adeptos estão sempre a apoiar-nos. A Premier League é longa, há um grande caminho por percorrer, temos de continuar a lutar e a trabalhar no duro.», afirmou Caicedo.