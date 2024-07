De Itália chega uma notícia insólita que mexe com o mercado de transferências. Já se falava na imprensa sobre a iminente ida de Riccardo Calafiori para o Arsenal, de Inglaterra, deixando o Bolonha, da Serie A. Ainda antes da confirmação oficial, surgiu uma confirmação 'oficiosa'.

E veio da ex-namorada do jogador, Benedetta Boeme, que anunciou não só a separação como também a transferência do atleta para o Arsenal, através das redes sociais.

Num longo comunicado, adiantou que os dois já não estavam juntos e que não iria seguir com Calafiori para Inglaterra. Justifica-o com uma suposta traição do atleta, na ilha de Ibiza:

«Obrigado a todos os que me mostraram o vídeo que circulou no TikTok esta semana. Agradeci, era importante para mim saber a verdade. Vi-o muitas vezes, à procura de uma razão para perdoar, mas não consegui. Foi uma decisão difícil para mim, nenhum de nós queria isto. Mas o que está feito está feito. Não vou tolerar qualquer forma de ódio contra mim ou contra ele», começou por dizer Boeme.

Por fim, disse: «Desejo-lhe o melhor para o Arsenal, tem todo o meu apoio», escreveu.