Gonçalo Barreiras, autor do golo do Caldas, em declarações à Sporttv no final da eliminação da Taça de Portugal frente ao Benfica, nos penáltis:

«É um sentimento inexplicável. Ver a Mata assim cheia, ainda para mais marcar um golo e conseguirmos levar a luta até aos penáltis, não se consegue explicar. Nós sabíamos que eles iam facilitar um bocadinho, querendo ou não somos uma equipa muito inferior ao Benfica. Por isso trabalhámos, lutámos, demos tudo e conseguimos uma grande noite. A finalização é boa? É treino. Não há mais palavras para explicar. Foi um golo da equipa toda.»t