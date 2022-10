José Vala, treinador do Caldas, na flash interview da Sport TV após ser eliminado da Taça de Portugal pelo Benfica no desempate por grandes penalidades:

«O Benfica mostrou um grande respeito pelo Caldas, até pelas poucas alterações que fez. Isso para nós foi motivo de orgulho ainda antes de começar o jogo.

O Caldas consegue de vez em quando superar-se. Fomos agressivos, audazes, fizemos uma grande primeira parte. A melhor oportunidade até é nossa, mas a bola saiu ao poste. À medida que o tempo fosse passando, isso jogava a nosso favor. O público ia puxando por nós. As forças que fomos perdendo íamos ganhando de outra forma. Merecemos o prolongamento e ir às grandes penalidades e se ganhássemos também acho que era justo. Esteve quase.

Hoje ganhou, acima de tudo, o futebol. São poucas as equipas que conseguem mais adeptos no estádio do que o Benfica. O Caldas teve e por larga maioria. Conseguir jogar aqui e ter isso são duas vitórias grandes. Faltou aquela que era mais difícil, mas faltou apenas por uma questão de pormenor.»