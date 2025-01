O jogo entre o Caldas e o Atlético (1-1), a contar para a Liga 3, ficou marcado por um alegado episódio de racismo, denunciado pelo técnico da equipa do Oeste, José Vala.

Na flash interview após o jogo, José Vala revelou que o quarto árbitro se dirigiu ao jogador Yordy Marcelo de forma ofensiva, utilizando a expressão «animal» em tom pejorativo. Segundo o técnico, após o jogador ter solicitado respeito, foi informado da sua expulsão.

«O jogador apenas estava a falar com o quarto árbitro, a dizer-lhe para pedir ao colega dele para não chamar esse nome durante o jogo. Estou pronto para testemunhar onde for necessário», afirmou Vala.

O Caldas reagiu rapidamente ao caso, através de um comunicado oficial, onde repudiou a atitude do árbitro e anunciou que a ocorrência foi de imediato reportada à PSP e referenciada no relatório de jogo.

«Durante o jogo de hoje (domingo), o Yordy Marcelo foi chamado de animal em tom pejorativo pelo árbitro da partida, João Pinho, da AF de Aveiro - «eu já trato de ti, ó animal». No final da partida, o atleta colombiano, cordial e calmamente, pediu ao quarto árbitro que dissesse ao seu colega que «não se chama animal a ninguém». Em resposta, foi informado da sua expulsão», pode ler-se no comunicado emitido pelo clube.

O clube sublinha ainda que Yordy Marcelo é um jogador respeitado pela comunidade e que representa os valores do Caldas com orgulho. «Não colocamos em causa as decisões de jogo, os critérios ou as perspetivas das leis de jogo. Queremos apenas que seja reposta a justiça pelo Yordy, pelo desporto e pelo respeito, ética e integridade que caracterizam o Caldas SC», acrescenta o comunicado, reforçando que será apresentada uma exposição formal à Federação Portuguesa de Futebol.

O caso continua sob análise das entidades competentes, que ainda não forneceram qualquer informação sobre o ocorrido, nem sobre o testemunho da equipa de arbitragem, a outra parte envolvida neste processo.