O guarda-redes Duarte Almeida, de 19 anos, foi herói maior do Caldas na visita a Tondela, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao defender o penálti que escancarou as portas para o emblema da Liga 3 atingir os “oitavos” (0-0, 6-5 após penáltis).

«Foi um dos dias mais especiais da carreira. Entrei em campo a pensar que seria apenas mais um jogo, pois se pensasse que estava num jogo enorme poderia ficar nervoso. Ao longo do jogo fui ganhando confiança e acabei por conseguir uma boa exibição. Antes do jogo, o treinador de guarda-redes deu-me algumas indicações sobre a forma como os jogadores do Tondela batem os penáltis, mas confesso que não vi. Gosto de seguir a minha intuição e acabou por correr bem», contou à Lusa.

A viver a época de estreia na equipa principal do Caldas, Duarte Almeida tem feito furor na região por se agigantar em desempates por penáltis. Há poucos meses, pela equipa B, defendeu duas de quatro grandes penalidades dos Nazarenos, sendo decisivo para a conquista da Taça Distrito de Leiria.

«Acredito que tenho uma boa intuição», atirou.

Em quatro jogos na época e na Taça de Portugal – contra Portomosense, Fátima, Mirandela e Tondela – Duarte Almeida não sofreu qualquer golo nos 390 minutos disputados. Nascido em maio de 2006, o guardião fez toda a formação pelo Caldas, o «clube do coração», que representa há década e meia.

O Caldas vai conhecer o adversário nos “oitavos” nesta terça-feira, mas recentra atenções na Liga 3, onde ocupa a terceira posição da Série B, com 18 pontos, em igualdade com o Mafra (2.º), a um ponto do líder Belenenses. No domingo, às 18 horas, recebe o Amora (6.º).