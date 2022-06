Caleb Swanigan, antigo jogador dos Portland Trail Blazers e dos Sacramento Kings, faleceu na segunda-feira à noite, aos 25 anos, deixando a NBA de luto.

De acordo com a ESPN, que cita o relatório da autópsia, o extremo terá morrido de causas naturais num hospital em Fort Wayne, Indiana.

Swanigan foi primeira escolha dos Portland Trail Blazers no draft de 2017, jogando ainda pelos Sacramento Kings na NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Em julho de 2020, poucos meses após o regresso a Portland, o jogador terminou a sua ligação aos Trail Blazers, invocando razões pessoais. Em dezembro desse ano, foi detido pela polícia devido à posse de marijuana.

The NBA family is profoundly saddened by the passing of Caleb Swanigan, who played three seasons in the NBA after a decorated career at Purdue. We send our heartfelt condolences to Caleb’s family, friends, and former teammates. pic.twitter.com/8DGrg3ePW7