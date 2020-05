A reunião para definir o calendário da Liga foi adiada. Para esta quinta-feira, estava prevista a discussão final das datas dos jogos, num encontro abrangente e que envolvia mais intervenientes do que a Comissão Permanente de Calendários.

Porém, numa reunião prévia a essa, que envolvia vários especialista de saúde e médicos de clubes, soube-se que aquela que ia definir o calendário teria de ser adiada.

Refira-se que esta reunião nada tem a ver com a que estava prevista para as 18h00, com os presidentes dos clubes e da Liga, Pedro Proença.