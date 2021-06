Os 18 clubes da Liga iniciaram nos últimos dias a preparação com vista à temporada 2021/22.

Alguns já divulgaram o calendário completo (ou parcial) de jogos e outros ainda o farão.

A Liga arranca no fim de semana de 8 de agosto, altura em que várias equipas já terão começado a competir. São os casos de Sporting e Sp. Braga, que se defrontam para a Supertaça a 1 de agosto, do Benfica (que joga o acesso à Liga dos Campeões a 3 ou a 4 de agosto), do Santa Clara (1.ª mão da 2.ª eliminatória da Conference League a 22 de julho) e das equipas que marcarão presença na primeira fase da Taça da Liga no fim de semana de 25 de julho.

(artigo em constante atualização)

AS DATAS DOS TESTES DE PRÉ-ÉPOCA JÁ DIVULGADAS PELAS EQUIPAS

Sporting

Gent (14 de julho, Torneio do Guadiana)

-

FC Porto

-

Benfica

Gent (16 de julho, Torneio do Guadiana)

-

Sp. Braga

Vizela (6 de julho)

Paços de Ferreira (24 de julho)

-

Paços de Ferreira

Sub-19 Paços de Ferreira (27 de julho), 5-0

Varzim (1 de julho)

Vizela (9 de julho)

Marítimo (20 de julho)

Arouca (14 de julho)

Santa Clara (15 de julho)

Marítimo (20 de julho)

Sp. Braga (24 de julho)

Santa Clara

Gil Vicente (10 de julho)

Paços de Ferreira (15 de julho)

+ Açorianos têm prevista a realização de mais quatro jogos entre 6 e 15 de julho

V. Guimarães

Feirense (3 de julho)

Sporting B (7 de julho

Mafra (10 de julho)

Boavista (14 de julho)

Gil Vicente (17 de julho)

V. Guimarães B (21 de julho)

Moreirense

-

Famalicão

Gil Vicente (16 de julho)

-

Belenenses

-

Gil Vicente

Vizela (3 de julho)

Leixões (7 de julho)

Santa Clara (10 de julho)

Desp. Chaves (14 de julho)

Famalicão (16 de julho)

V. Guimarães (17 de julho)

Tondela

Arouca (10 de julho)

-

Boavista

Vizela (14 de julho)

V. Guimarães (14 de julho)

-

Portimonense

-

Marítimo

Paços de Ferreira (9 de julho)

Vizela (18 de julho)

-

Estoril

Vizela (17 de julho)

-

Vizela

Gil Vicente (3 de julho)

Sp. Braga (6 de julho)

Paços de Ferreira (9 de julho)

Boavista (14 de julho)

Estoril (17 de julho)

Marítimo (18 de julho)

Arouca

Tondela (10 de julho)

Paços de Ferreira (14 de julho)

Desp. Chaves (17 de julho)

Paris 13 Atletico (20 de julho)