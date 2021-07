Os 18 clubes da Liga têm em curso a preparação com vista à temporada 2021/22, sendo que alguns deles já iniciaram os jogos oficiais no último fim-de-semana, na primeira ronda da Taça da Liga.

Do campeão Sporting ao recém-promovido Arouca, vários clubes já realizaram todos os jogos de pré-época e há outros que ainda têm os últimos testes para afinar as equipas, como é caso do FC Porto.

A Liga arranca no fim de semana de 8 de agosto, altura em que várias equipas já terão começado a competir. São os casos de Sporting e Sp. Braga, que se defrontam para a Supertaça a 31 de julho, do Benfica (que inicia o acesso à Liga dos Campeões a 4 de agosto), do Santa Clara (em curso com a 1.ª mão da 2.ª eliminatória da Liga Conferência), do Paços de Ferreira (inicia a 5 de agosto o apuramento para a Liga Conferência na 3.ª pré-eliminatória) e, como já se disse, das equipas que marcaram presença na primeira fase da Taça da Liga no último fim-de-semana.

(artigo em constante atualização)

AS DATAS DOS TESTES DE PRÉ-ÉPOCA JÁ DIVULGADAS PELAS EQUIPAS

Sporting

Sporting B (30 de junho), 8-3 V

Casa Pia (5 de julho), 2-1 V

Belenenses (10 de julho), 1-0 V

Estoril (10 de julho), 3-1 V

Portimonense (14 julho), 2-2 E

Belenenses (15 julho), 2-1 V

Angers (20 de julho), 2-0 V

Lyon (25 julho), 3-2 V

-

FC Porto

V. Guimarães B (10 de julho), 2-0 V

Académica (14 julho), 3-1 V

Académico Viseu (17 de julho), 3-2 V

Lille (25 de julho), 2-0 V

Louletano (27 de julho), 6-1 V

Roma (28 de julho, 20h00), Transmissão Porto Canal

Lyon (31 de julho, 17h30, Porto Canal)

Benfica

Benfica B (3 julho), 0-1 D

Sp. Covilhã (7 de julho), 2-0 V

Farense (10 julho), 3-2 V

Belenenses (13 de julho), 0-0 E

Casa Pia (16 julho), 2-1 V

Almeria (18 de julho), 2-1 V

Lille (22 de julho, Troféu do Algarve), 1-0 V

Marselha (25 de julho), 1-1 E

Sp. Braga

Vizela (6 de julho), 4-3 V

Trofense, (8 de julho), 1-0 V

Moreirense (10 de julho), 4-0 V

Estrela da Amadora, 0-0 E

Farense (16 de julho), 0-0 E

Portimonense (17 de julho), 1-1 E

Marselha (21 de julho), 1-1

Paços de Ferreira (24 de julho), 2-1 V

Paços de Ferreira

Sub-19 Paços de Ferreira (27 de junho), 5-0 V

Moreirense (3 de julho), 0-1 D

Vizela (9 de julho) 2-1 V

Marítimo (20 de julho) 2-1 V

Sp. Braga (24 de julho), 1-2 D

Santa Clara

Feirense (6 de julho), 0-0

Gil Vicente (10 de julho) 2-1 D

Varzim (12 de julho), 0-0

Moreirense (14 de julho), 3-0 V

V. Guimarães B (15 de julho), 3-1 V

V. Guimarães

Feirense (3 de julho), 2-0 V

Sporting B (7 de julho), 2-1 V

Mafra (10 de julho), 2-1 V

Vizela (14 de julho), 2-1 V

V. Guimarães B (21 de julho), 4-0 V

Moreirense

P. Ferreira (3 de julho), 1-0 V

Penafiel (7 de julho), 2-1 V

Sp. Braga (10 de julho), 0-4 D

Santa Clara (14 de julho), 0-3 D

Rio Ave (17 de julho), 0-0 E

Famalicão

Penafiel (10 de julho) 1-1

Arouca (13 de julho), 0-2 D

Belenenses

Sporting (10 de julho), 1-0 D

Benfica (13 de julho) 0-0 E

Sporting (15 de julho), 1-2 D

Académica (18 de julho), 2-1 V

Estoril (21 de julho), 0-1 D

Gil Vicente

Vizela (3 de julho), 3-2 V

Leixões (7 de julho), 1-1 E

Santa Clara (10 de julho) 2-1 V

Tondela

-

Boavista

Leixões (6 de julho), 1-1 E



Feirense (10 de julho), 0-0 E

Nacional (18 de julho), 0-2 D

Portimonense

Sp. Covilhã (10 de julho), 0-1 D

Sporting (14 de julho), 2-2 E

Sp. Braga (17 de julho), 1-1 E

Farense (18 de julho), 0-0 E

Marítimo

Marítimo B (8 julho), 2-1 V



Sp. Braga B (12 de julho) 3-0 V

Varzim (15 de julho), 4-0 V

Vizela (18 de julho), 1-0 V

Paços Ferreira (20 de julho), 2-1 D

Estoril

Sporting (10 de julho), 1-3 D

Vizela (17 de julho), 0-0 E

Belenenses (21 de julho), 1-0 V

Vizela

Gil Vicente (3 de julho), 2-3 D

Sp. Braga (6 de julho), 3-4 D

Paços de Ferreira (9 de julho), 1-2 D

V. Guimarães (14 de julho), 1-2 D

Estoril (17 de julho), 0-0 E

Marítimo (18 de julho), 0-1 D

Arouca

Académica (10 de julho), 2-2 E

Famalicão (13 de julho), 0-2 V

Paris 13 Atletico (20 de julho), 2-1 V