Liga, Taça de Portugal e competições europeias, fevereiro e março vão ser meses preenchidos para Benfica, FC Porto e Sporting. Os três emblemas nacionais têm pela frente um calendário «infernal» (que pode ser ainda pior) até à pausa para os compromissos das seleções em finais de março.



Mas vamos por partes.



O FC Porto tem nove jogos entre o dia 7 de fevereiro e 17 de março entre Taça de Portugal, Liga e Champions. No entanto, os dragões podem ainda ter de realizar mais uma partida em caso de apuramento para as meias-finais da prova Rainha - a primeira mão será disputado entre os dias 27 e 29 do presente mês.



Um cenário diferente por comparação com águias e leões.



O conjunto verde está inserido no play-off da Liga Europa e caso chegue aos oitavos de final, vai ter disputá-los em março. O calendário pode ficar ainda mais denso caso a formação de Amorim chegue às meias-finais da Taça de Portugal. A juntar a tudo o que foi referido anteriormente, o Sporting tem o jogo com o Famalicão ainda por disputar e este terá de se realizar nas próximas quatro semanas - esta obrigatoriedade imposta nos regulamentos da Liga poderá forçar o adiamento, por exemplo, do jogo das meias-finais caso a equipa chegue a essa fase da prova Rainha. No pior (ou melhor dos cenários) os leões vão ter fazer 12 jogos entre 7 de fevereiro até à data FIFA.



O Benfica poderá ter de realizar igualmente 12 partidas na melhor (ou pior) das hipóteses. Há os dois jogos contra o Toulouse, do play-off da Liga Europa, e em caso de apuramento o duplo compromisso dos oitavos de final da prova, além do possível jogo das meias-finais da Taça de Portugal.



Lembre-se que Sporting e Benfica podem defrontar-se nas meias-finais da Taça. Caso o dérbi seja adiado para a realização do Famalicão-Sporting, os campeões nacionais teriam menos um jogo neste período.



O calendário de Benfica, FC Porto e Sporting entre 7/8 de fevereiro até 16/17 de março (nota: a Liga ainda não revelou horários e datas dos jogos da 23.ª à 26.ª ronda):



Benfica



Quartos de final da Taça de Portugal: Vizela-Benfica, dia 8 de fevereiro

21.ª jornada da Liga: Vitória-Benfica, dia 11 de fevereiro

Primeira mão dos play-off da Liga Europa: Benfica-Toulouse, dia 15 de janeiro

22.ª jornada da Liga: Benfica-Vizela, 18 de fevereiro

Segunda mão do play-off da Liga Europa: Toulouse-Benfica, dia 22 de fevereiro

23.ª jornada da Liga: Benfica-Portimonense, dia 25 de fevereiro

Primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, 27-29*

24.ª jornada da Liga: FC Porto-Benfica, dia 3 de março

Primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, dia 7 de março*

25.ª jornada da Liga: Benfica-Estoril, dia 10 de março

Segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, 14 de março*

26.ª jornada da Liga: Casa Pia-Benfica, dia 17 de março



*em caso de apuramento para esta fase da competição



FC Porto



Quartos de final da Taça de Portugal: Santa Clara-FC Porto, dia 7 de fevereiro

21.ª jornada da Liga: Arouca-FC Porto, dia 12 de fevereiro

22.ª jornada da Liga: FC Porto-Estrela da Amadora, dia 17 de fevereiro

Primeira mão dos oitavos de final da Champions: FC Porto-Arsenal, dia 21 de fevereiro

23.ª jornada da Liga: Gil Vicente-FC Porto, 25 de fevereiro

Primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, 27-29*

24.ª jornada da Liga: FC Porto-Benfica, dia 3 de março

25.ª jornada da Liga: Portimonense-FC Porto, 9 de março

Segunda mão dos oitavos de final da Champions: Arsenal-FC Porto, dia 12

26.ª jornada da Liga: FC Porto-Vizela, dia 17 de março



*em caso de apuramento para esta fase da competição



Sporting





20.ª jornada: Famalicão-Sporting: jogo em atraso a realizar nas próximas quatro semanas



Quartos de final da Taça de Portugal: União de Leiria-Sporting, dia 7 de fevereiro

21.ª jornada da Liga: Sporting-Sp. Braga, 11 de fevereiro

Primeira mão do play-off da Liga Europa: Young Boys-Sporting, dia 15

22.ª jornada da Liga: Moreirense-Sporting, 19 de fevereiro

Segunda mão do play-off da Liga Europa: Sporting-Young Boys, 22 de fevereiro

23.ª jornada: Rio Ave-Sporting, 25 de fevereiro

Primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, 27-29*

24.ª jornada da Liga: Sporting-Farense, 3 de março

Primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, dia 7 de março*

25.ª jornada da Liga: Arouca-Sporting, 10 de março

Segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, 14 de março*

26.ª jornada da Liga: Sporting-Boavista, dia 17 de março



*em caso de apuramento para esta fase da competição