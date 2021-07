A Liga de Clubes está a procurar alterar as datas dos jogos da Taça da Liga que estão marcados para sexta-feira e sábado de forma a que possam também contar com adeptos nas bancadas, uma vez que as restrições só vão ser levantadas a partir de 1 de agosto, no domingo.

Em causa estão os três jogos de sábado, que podem vir a ser adiados para domingo ou mesmo para segunda-feira. Isto porque o Paços de Ferreira-Gil Vicente desta sexta-feira já não poderá ser adiado em tempo útil.

As negociações, além dos clubes em causa, também envolvem a Sport TV que detém os direitos de transmissão dos jogos desta competição.

Calendário atual da 2.ª fase:

Sexta-feira, 30 de julho

FC Paços de Ferreira – Gil Vicente FC, 20H15 – Sport TV

Sábado, 31 de julho

Estrela da Amadora – FC Penafiel, 15H30 – Sport TV

SC Covilhã – CD Mafra, 18H00

FC Famalicão – Estoril Praia, 18H00 – Sport TV

Domingo, 1 de agosto

SC Farense – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

FC Arouca – Rio Ave FC, 17H00

Casa Pia AC – Vitória SC / Leixões SC, 18H00 – Sport TV

Boavista FC – Portimonense, 20H30 – Sport TV