A Supertaça Cândido Oliveira vai ser disputada a 31 de julho, uma semana antes do início da I Liga 2022/23, que, num ano atípico, com o Mundial2022 no final do ano, termina a 28 de maio, uma semana antes da final da Taça de Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) acordaram esta sexta-feira o calendário oficial da próxima época, que, como tradicionalmente, se vai iniciar com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, prova que vai opor o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal, FC Porto ou Tondela, a 31 de julho.

Para o fim de semana seguinte, a 7 de agosto, estão marcadas as primeiras jornadas das I e II Ligas, que vão terminar, 34 jornadas depois, a 28 de maio.

A final da 83.ª edição da Taça de Portugal está agendada para 4 de junho, após o fim dos campeonatos, numa altura em que ainda vão estar em disputa os play-offs de acesso e manutenção nos dois principais escalões, que têm jogos previstos para 3, 7 ou 8 e 11 de junho.

A prova rainha do futebol português vai contar com os clubes da II Liga a partir de 1 de outubro, data prevista para a segunda eliminatória, enquanto os da I Liga entram a 15 e 16 de outubro, com a terceira ronda.

A quarta eliminatória da Taça ficou marcada para entre 8 e 10 de novembro, antecedendo a fase de grupos da Taça da Liga, a disputar entre 18 de novembro e 17 de dezembro, coincidindo com o Mundial2022, que vai ser disputado no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Os quartos de final desta prova vão ser disputados a 20 e 23 de dezembro, antecedendo a final four, prevista para Leiria, pela terceira vez consecutiva, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.

Antes, entre 10 e 12 de janeiro de 2023, vão ser disputados os oitavos de final da Taça de Portugal, cujos quartos de final ficaram marcados para entre 7 e 9 de fevereiro, e das meias-finais, com os jogos da primeira mão entre 25 e 27 de abril e da segunda entre 2 e 4 de maio.