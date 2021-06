A terceira jornada da fase de grupos do Euro 2020 arranca este domingo, com a realização dos dois jogos do grupo A, onde a Itália já tem o destino assegurado: os oitavos de final da competição.

O Itália-País de Gales e o Suíça-Turquia realizam-se a mesma hora (17h00, hora de Portugal Continental).

Na Copa América, pode acompanhar o Venezuela-Equador a partir das 22h00 e, já na madrugada de segunda-feira (1h00), terá à disposição o Colômbia-Perú.

No hóquei em patins, FC Porto e Sporting defrontam-se no quarto jogo da final do Campeonato Nacional, a partir das 15h00 (Porto Canal).

Miguel Oliveira entra em ação no Grande Prémio da Alemanha em MotoGP às 13h00 (SportTV2), António Félix da Costa disputa a 9.ª prova do Mundial de Fórmula E às 22h00 (Eleven2) e, pelo meio, pode acompanhar o Grande Prémio de França de Fórmula 1, em Le Castellet, às 14h00 (Eleven3).

JOGOS DESTE DOMINGO

Campeonato da Europa, fase de grupos:

Grupo A:

Itália-País de Gales, 17h00 (TVI)

Suíça-Turquia, 17h00 (SportTV2).

Copa América, fase de grupos:

Grupo B:

Venezuela-Equador, 22h00 (SportTV2)

Colômbia-Peru, 01h00 (SportTV2)