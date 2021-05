Os clubes da Liga estiveram até à tarde desta segunda-feira sem saberem quando iam entrar em campo na última jornada que a entidade anunciou disputar-se «terça e quarta-feira».

Vários clubes contactados pelo Maisfutebol confirmaram continuar à espera de indicação que lhes permita organizarem-se em termos de logística.

A marcação de voos para as equipas que têm de se deslocar das ilhas para o continente, ou vice-versa, foi um problema óbvio, mas houve também estágios em hotéis que continuavam por agendar devido à incerteza.

Fonte do Belenenses, por exemplo, explicou ao Maisfutebol que o hotel onde a equipa vai pernoitar antes do jogo com o FC Porto (entretanto marcado para as 20h15 de quarta-feira) insistiu no sentido de saber horas de check-in para conseguir agilizar questões relacionadas com a alimentação. Portanto, também não era claro quantas refeições teriam de ser servidas à comitiva, o que tem claras implicações operacionais.

Da mesma forma, outros clubes continuavam sem saber quando viajar, quando poderiam ter de o fazer ainda nesta segunda-feira, caso vissem os jogos serem marcados para terça-feira, como aconteceu com o Paços de Ferreira, que defronta o Tondela fora de portas às 20h15 desta terça-feira.

Refira-se que a calendarização dos jogos é discutida entre a Liga e a Sport TV, canal detentor dos direitos televisivos, e é uma questão que tinha de ficar resolvida nesta segunda-feira, sem falta.

Pouco depois da publicação desta notícia, o Maisfutebol teve acesso aos horários dos jogos, minutos antes de a informação ser tornada oficial, altura em que os clubes começaram a ser informados.

OS HORÁRIOS DA 34.ª JORNADA

Terça-feira

Tondela-Paços Ferreira, 20h15

Quarta-feira

FC Porto-Belenenses, 18h00

Santa Clara-Farense, 20h00

Moreirense-Famalicão, 20h00

V. Guimarães-Benfica, 20h00

Gil Vicente-Boavista, 20h00

Portimonense-Sp. Braga, 20h00

Nacional-Rio Ave, 20h00

Sporting-Marítimo, 21h45

(artigo atualizado às 15h38)