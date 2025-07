Está o caldo entornado no Inter. Depois da goleada sofrida na final da Liga dos Campeões com o PSG (5-0), o clube italiano foi eliminado nos «quartos» do Mundial de Clubes, frente ao Fluminense (2-0), na noite desta segunda-feira.

Nas declarações pós-jogo, Lautaro Martinez atirou duras críticas duras à equipa: «Vi muitas coisas que não gostei. Quem quer ficar para as coisas importantes, tem de ficar. Quem não quer, adeus», referiu o capitão do Inter.

Uma palavras que rapidamente tiveram elevadas repercussões. Pelo que Giuseppe Marotta, presidente do clube, confidenciou, que as mesmas eram dirigidas a Hakan Çalhanoglu.

O internacional turco não se encontrava nos Estados Unidos, depois de ficar lesionado ainda no decorrer da competição. Acrescentando a isso, circulam notícias de que o jogador pode reforçar o Galatasaray.

Esta situação rapidamente criou traços de polémica no plantel.

Sinem Gündoğdu, mulher de Çalhanoglu, partilhou, na conta pessoal do Instagram, uma imagem com a seguinte mensagem: «Algumas pessoas não são leais a si. São leais à necessidade que têm de si. Quando as suas necessidades mudam, a sua lealdade também muda».

«Não te arrependas de ter um bom coração. Tudo o que é bom volta e multiplica-se», acrescentou ainda por escrito a esposa do jogador.

O médio de 31 anos pronunciou-se sobre o tema, esta terça- feira. Começou por clarificar que, mesmo com a lesão sentida na final da Liga dos Campeões, optou por viajar para os Estados Unidos. O turco contou, ainda, que sofreu outra lesão no decorrer do Mundial de Clubes, que o levou a abandonar a equipa.

«Ontem perdemos e isso dói. Mesmo lesionado, eu liguei a alguns colegas logo depois do jogo para lhes levantar o ânimo. Porque isto é o que tu fazes quando te preocupas com a equipa», começou por escrever na publicação

Çalhanoglu mostrou-se surpreendido com a reação do capitão, ressalvando ainda que o respeito não pode existir só de um lado.

«O que me surpreendeu ainda mais foram as palavras que surgiram depois. Palavras que atingem com força. Palavras que dividem, não unem. Na minha carreira nunca procurei desculpas. Sempre assumi a responsabilidade e liderei, não com palavras mas com ações. Eu respeito qualquer opinião - mesmo de um colega ou do presidente do clube - mas o respeito não é uma rua de um só sentido», referiu.

O turco pode mesmo regressar ao país natal, tal como avança a imprensa italiana, e pode reforçar o Galatasaray com um contrato válido até 2028. No entanto, o jogador assumiu nunca ter traído o clube italiano, aproveitando ainda para deixar críticas à liderança de Lautaro.

«Eu nunca traí este clube. Nunca disse que não era feliz no Inter. Já houve propostas no passado mas eu fiquei porque, no fundo, sei o que esta camisola representa para mim. Eu tive a honra de usar a braçadeira do meu país. Aprendi que liderança significa estar ao lado da tua equipa, não apontar dedos quando é mais fácil».

Para fechar, Çalhanoglu reforçou o respeito pelo Inter, mas deixou o futuro em aberto: «Eu amo este clube. O que o futuro nos reserva, veremos. Mas a história recorda sempre aqueles que se ergueram, não aqueles que gritaram mais alto», concluiu.