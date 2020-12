Mick Schumacher sagrou-se campeão de Fórmula 2 neste domingo.

O filho do lendário piloto alemão, que tem já lugar garantido na Fórmula 1 na próxima temporada, garantiu neste domingo no Bahrein o primeiro lugar no campeonato de pilotos do segundo escalão da F1.

A vitória no GP de Sakhir, o segundo no mesmo circuito em fins de semana consecutivos, foi vencido por Jehan Deruvala com Schumacher a conseguir pontos suficientes para ficar à frente de Calum Ilot. Isto porque tanto um como o outro não pontuaram nesta segunda corrida no Bahrein, com Ilot a ser décimo e o germânico 18.º.

Mick Schumacher vai deixar a Prema Racing e correr pela Haas na próxima temporada da Fórmula 1, seguindo as pisadas do pai Michael e do tio Ralf.