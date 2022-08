O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 14 distritos de Portugal sob aviso amarelo por causa do calor.

No caso de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga, o aviso prolonga-se até às 18h00 de sábado. Para os distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Bragança, estende-se até às 18h00 de domingo.

Para esta sexta-feira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para a continuação da subida da temperatura.

Mais de 70 concelhos da região Centro do país e do Algarve estão em risco máximo de incêndio. De acordo com a informação disponível no ‘site’ do IPMA, os concelhos em risco máximo localizam-se nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado e elevado está quase todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 11 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro (litoral) e Lisboa (Torres Vedras).