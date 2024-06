Numa fase em que a seleção dos Camarões disputa a qualificação para o Mundial de 2026, prossegue o braço de ferro administrativo entre a federação e o governo daquele país.

A 21 de maio, Samuel Eto’o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol, decidiu demitir Marc Brys, treinador escolhido pelo Ministério do Desporto. No final do mês, vídeos de discussões entre ambos foram divulgados nas redes sociais. Por isso, Eto'o veio a público pedir desculpa, ao lado do selecionador.

Todavia, os jogadores camaroneses terão recebido, no arranque desta semana, uma carta, em tom ameaçador, a fim de descartar os planos de Marc Brys.

«Os jogadores convocados são disponibilizados apenas à federação, único interlocutor entre organismos internacionais (…). Para o Angola-Camarões, pedimos que fiquem inteiramente à disposição e que respeitem o programa. Não serão toleradas violações das obrigações», lê-se na carta divulgada pelo L’Équipe.

Na noite desta terça-feira (20h), os Camarões visitam Angola, na quarta jornada da qualificação para o Mundial de 2026. Os comandados de Brys lideram o Grupo D, com sete pontos, em igualdade com a Líbia. Por sua vez, Angola é terceira, com cinco pontos, mais um face a Cabo Verde.