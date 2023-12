A seleção dos Camarões anunciou a lista de convocados para a CAN 2023, que vai decorrer na Costa do Marfim, e na lista está um jovem de 17 anos, chamado Wilfried Nathan Douala, que está a gerar muita polémica, uma vez que, pelas fotografias, ninguém diria que ainda não alcançou a maioridade.

Segundo os dados fornecidos pela federação dos Camarões, presidida por Samuel Etoo, Wilfried Nathan Douala nasceu em 2006 e vai fazer a estreia absoluta pelos Leões Indomáveis aos 17 anos na competição continental que foi adiada de 2023 para o início de 2024.

A data de nascimento bate certo com a presumível idade do jogador que joga no Victoria United, nos Camarões, e que é apontado como uma das jovens promessas a seguir no torneio africano.

O problema é que as fotografias do jogador apontam noutro sentido.

A verdade é que, neste torneio, não há limite de idade, portanto é indiferente o jogador ter 17, 27 ou 37 anos.

Os Camarões, com uma seleção comandada pelo antigo internacional Rigobert Song, com nomes como Onama (Manchester United), Zambo Anguissa (Nápoles), Choupo Moting (Bayern Munique) ou Toko Ekambi (Abha, da Arábia Saudita), são apontados como uns dos favoritos a vencer a próxima edição da CAN que arranca a 13 de janeiro.