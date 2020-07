Com o triunfo no clássico com o Sporting, desta quarta-feira, o FC Porto assegurou o título de campeão nacional 2019/20.

Os dragões têm oito pontos de vantagem sobre o Benfica, a duas jornadas do fim, pelo que já está assegurado matematicamente o primeiro lugar da Liga.

A equipa de Sérgio Conceição garante a festa com 79 pontos, resultantes de 25 triunfos e quatro empates. As derrotas foram apenas três, portanto.

A caminhada azul e branca até começou com uma derrota, em Barcelos, mas acaba em festa.

1.ª jornada: Gil Vicente-FC Porto, 2-1

2.ª jornada: FC Porto-V. Setúbal, 4-0

3.ª jornada: Benfica-FC Porto, 0-2

4.ª jornada: FC Porto-V. Guimarães, 3-0

5.ª jornada: Portimonense-FC Porto, 2-3

6.ª jornada: FC Porto-Santa Clara, 2-0

7.ª jornada: Rio Ave-FC Porto, 0-1

8.ª jornada: FC Porto-Famalicão, 3-0

9.ª jornada: Marítimo-FC Porto, 1-1

10.ª jornada: FC Porto-Desp. Aves, 1-0

11.ª jornada: Boavista-FC Porto, 0-1

12.ª jornada: FC Porto-P. Ferreira, 2-0

13.ª jornada: Belenenses-FC Porto, 1-1

14.ª jornada: FC Porto-Tondela, 3-0

15.ª jornada: Sporting-FC Porto, 1-2

16.ª jornada: Moreirense-FC Porto, 2-4

17.ª jornada: FC Porto-Sp. Braga, 1-2

18.ª jornada: FC Porto-Gil Vicente, 2-1

19.ª jornada: V. Setúbal-FC Porto, 0-4

20.ª jornada: FC Porto-Benfica, 3-2

21.ª jornada: V. Guimarães-FC Porto, 1-2

22.ª jornada: FC Porto-Portimonense, 1-0

23.ª jornada: Santa Clara-FC Porto, 0-2

24.ª jornada: FC Porto-Rio Ave, 1-1

25.ª jornada: Famalicão-FC Porto, 2-1

26.ª jornada: FC Porto-Marítimo, 1-0

27.ª jornada: Desp. Aves-FC Porto, 0-0

28.ª jornada: FC Porto-Boavista, 4-0

29.ª jornada: P. Ferreira-FC Porto, 0-1

30.ª jornada: FC Porto-Belenenses, 5-0

31.ª jornada: Tondela-FC Porto, 1-3

32.ª jornada: FC Porto-Sporting, 2-0