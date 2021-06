O FC Porto lançou esta sexta-feira um pequeno teaser sobre a divulgação oficial dos equipamentos para a temporada 2021/22. Porém, nas redes sociais, continuam a ser divulgadas imagens daquelas que deverão ser as novas camisolas dos dragões.



No início de junho, circularam em França as primeiras fotografias das prováveis camisolas do FC Porto para a nova época.



Nas últimas horas, o conceituado site Footy Healines apresentou mais imagens referentes aos novos equipamentos portistas, em linha com o que tinha sido divulgado anteriormente.



Veja as prováveis novas camisolas do FC Porto na galeria associada a este artigo.