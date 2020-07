O Arsenal apresentou o novo equipamento, que tem mangas brancas e um fundo vermelho, padronizado com vários tons da cor, inspirados nas décadas de 30 e 40, e no período Art Déco, segundo consta no site oficial dos gunners.

O equipamento vai ser já utilizado na última jornada do campeonato, frente ao Watford e na final da Taça de Inglaterra frente ao Chelsea.