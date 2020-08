O Valência apresentou esta quarta-feira três novos equipamentos para a temporada 2020/21, com três cores bem distintas, mas que beberam inspiração nos símbolos da cidade.

O equipamento principal do clube que conta no plantel com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia será branco, inspirado nos arcos da Lonja de la Seda, emblemático edifício gótico de Valência, numa celebração da cultura e identidade da cidade.

O segundo equipamento, num laranja vibrante, faz referência à indústria das laranjas, importante na região.

O terceiro, em suaves tons de azul, é inspirado no mar e nos trabalhos do pintor valeciano Joaquín Sorolla.

Veja os pormenores no vídeo abaixo e as fotos na galeria associada.