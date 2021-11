Além do homem do jogo, os jogos da 12.ª jornada da Liga vão continuar com outro prémio individual: o «Pulmão do Jogo». Esta distinção será entregue ao jogador que fizer mais interações em campo, informou esta sexta-feira a Liga.

Este prémio insere-se numa campanha de sensibilização para o cancro do pulmão, que afeta, maioritariamente, homens com mais de 55 anos, fumadores ou não fumadores.

«O futebol tem obrigação de aproveitar a sua notoriedade para trabalhar e divulgar preocupações de vária natureza, como as da saúde”, afirmou o coordenador da Fundação do Futebol-Liga Portugal, Luís Estrela, citado pela Lusa.