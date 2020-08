O FC Porto tirou este domingo fotografias do plantel com os dois troféus ganhos esta época: Campeonato e Taça de Portugal. Nas imagens, captadas no Estádio do Dragão, onde está também Iker Casillas, não estão o lesionado Marcano e Nakajima.

O jogador japonês deixou de comparecer nos treinos da equipa portista por causa da covid-19 e acabou por ser afastado do leque de opções de Sérgio Conceição.

Shoya Nakajima não participou nos festejos da conquista do título nacional, embora tenha disputado 16 jogos pelo FC Porto na competição.