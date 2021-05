Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra uma banda militar a interpretar uma música de apoio ao Sporting - «Só eu sei porque não fico em casa» - para assinalar a conquista do título por parte dos leões.

Os militares que surgem no vídeo filmado recentemente e partilhado nas redes sociais serão do Regimento de Guarnição N.º 3, sediado no Funchal (Madeira).



O Sporting garantiu a conquista do 19.º campeonato nacional da sua história, 19 anos depois, ao vencer o Boavista por 1-0, na terça-feira.