A equipa do Santa Marta, clube de Santa Marta de Penaguião que milita na série 4 do Campeonato de Portugal, está retida na Madeira desde domingo, após jogar com o Câmara de Lobos, devido a um surto de covid-19 na tripulação que deveria ter realizado o voo na segunda-feira.

A comitiva de 27 pessoas está assim impedida de regressar ao norte do país, tendo revelado que o voo foi reagendado para sábado.

Ora, além da questão desportiva, uma vez que o clube tem novo jogo marcado para domingo, sendo uma equipa não profissional, a situação causa constrangimentos aos integrantes da comitiva.

Os responsáveis do clube lamentam «a ausência de soluções de todos os responsáveis envolvidos, nomeadamente a companhia aérea, que apenas se disponibilizou a ajudar com estadia para cinco pessoas», lê-se na página de Facebook do clube.