A seleção italiana de sub-17 venceu esta segunda-feira a congénere belga, por 2-1, na última jornada do Grupo B do Campeonato da Europa do escalão. Assim, marcou encontro com Portugal nas meias-finais da competição, uma reedição da final de 2024 perdida pela formação lusa.

Os «diabos vermelhos» até começaram melhor e chegaram ao golo logo aos 12 minutos por intermédio de De Wannemacker. No entanto, na segunda parte, um bis de Samuele Inacio aos 62 minutos e depois aos 78, de grande penalidade, fez a reviravolta no marcador.

Com este triunfo, a Itália vai jogar contra Portugal. Já a Bélgica até esteve fora das «meias», mas um golo da Chéquia frente à Inglaterra já aos 89 minutos permitiu que os belgas carimbassem o seu lugar na fase seguinte.

A Inglaterra venceu por 4-2 os checos e ao intervalo venciam já por 4-0 com os golos de Dowman [5m], Alejandro Gomes [15m], Howell [37m] e Gray [40m]. A «seleção dos três leões» precisava de ganhar com a maior folga possível para ultrapassar a Bélgica no segundo lugar, no entanto, a Chéquia, última do grupo com zero pontos teve ideias diferentes para o final do encontro.

Um golo de Palascak [59m] e outro de Sochurek [89m] atiraram os ingleses para o terceiro lugar da classificação, sem hipóteses de seguir em frente na prova.

O Campeonato da Europa de sub-17 decorre na Albânia. As meias-finais vão disputar-se na próxima quinta-feira, dia 29. O jogo decisivo será no estádio nacional da Albânia, no dia 1 de junho, às 19h30.

Meias-finais - 29 de maio:

Itália-Portugal

França-Bélgica