Campeã em título, a Espanha estreou-se da melhor maneira no Euro sub-21, ao vencer a anfitriã Eslovénia, por 3-0.

Com Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, no onze titular, a la rojita chegou ao triunfo embalada por dois golos no espaço de um minuto: Javi Puado abriu o marcador aos 53 minutos, Gonzalo Villar fez o 2-0 aos 54. Em cima do minuto 90, Juan Miranda fixou o resultado final.

No outro jogo do grupo B, Itália e República Checa empataram a uma bola. Gianluca Scamacca deu vantagem aos italianos à passagem da meia-hora de jogo, os checos chegaram ao empate fruto de um autogolo de Maggiore a 15 minutos do fim.

A Itália terminou o jogo reduzida a nove unidades, fruto das expulsões de Sandro Tonali,aos 84 minutos, e de Marchizza, aos 90+5m.

Refira-se que a Seleção Nacional estreia-se esta quinta-feira neste Europeu de sub-21, frente à Croácia, a partir das 20h00.