Depois da segunda medalha de Salomé Afonso, foi a vez de Auriol Dongmo acrescentar mais uma ao medalheiro luso nos Campeonatos da Europa de pista coberta.

No concurso do lançamento do peso, a bicampeã europeia regressou ao pódio um ano depois de uma grave lesão que a obrigou a falhar os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

À segunda tentativa, Dongmo conseguiu registar um lançamento de 19.26m, valor que permitiu alcançar o bronze, ficando apenas atrás da alemã Yemisi Ogunleye [19.56m] e da neerlandesa Jessica Schilder [20.69m] que registou a melhor marca do ano.

Jéssica Inchude, a outra portuguesa em prova, ficou no quinto lugar com o lançamento de 18.91m.

Portugal termina assim a prestação nos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta com quatro medalhas.